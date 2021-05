«Akute Terrorgefahr» : Lufthansa-Flugzeug wird in Minsk am Abflug gehindert

In der belarussischen Hauptstadt Minsk wurde am Montag ein Flugzeug der Lufthansa durchsucht. Der Grund sei ein «Sicherheitshinweis» gewesen. Ein Flugzeug der Ryanair war bereits am Sonntag zu Zwischenlandung in Minsk gezwungen worden.

1 / 1 Am Flughafen Minsk wurde ein Flugzeug der Lufthansa durchsucht. Reuters

Ein Flugzeug der Lufthansa ist am Montag im belarussischen Minsk nach einem Sicherheitshinweis durchsucht worden. Das Unternehmen teilte auf Anfrage am Nachmittag mit, dass es für den Flug LH1487 nach Frankfurt (Main) während des Boardings einen Sicherheitshinweis an die lokalen Behörden gegeben habe.

«Wir folgen den Anweisungen der lokalen Behörden, die das Flugzeug vor Abflug erneut durchsuchen und die Passagiere erneut einem Sicherheitscheck unterziehen», hiess es.

Dazu würden auch alle Koffer und die Fracht ausgeladen. An Bord waren laut Lufthansa 51 Passagiere inklusive fünf Mitglieder der Crew. Es komme zu Verzögerungen. «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Passagiere, doch haben Sicherheit der Fluggäste, der Crew und des Flugzeugs bei Lufthansa immer höchste Priorität», teilte das Unternehmen weiter mit.

Belarus hatte am Sonntag einen Ryanair-Flieger auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen lebende Oppositionelle Roman Protasewitsch und seine aus Russland stammende Freundin festgenommen.