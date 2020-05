Corona-Krise

Lufthansa fordert Rekord-Hilfe auch aus der Schweiz

Die Lufthansa will 10 Milliarden Euro Staatshilfe unter anderem aus der Schweiz. Ein Lufthansa-Grounding bedeutet aber nicht, dass auch die Maschinen der Swiss am Boden bleiben.

Die Lufthansa ist durch die Coronakrise tief in die roten Zahlen geflogen. Das erste Quartal schloss das grösste deutsche Luftfahrtunternehmen mit einem Verlust von 1,2 Milliarden Euro ab ( 20 Minuten berichtete ). Weil der Flugbetrieb weiterhin auf unbestimmte Zeit lahmgelegt ist, erwartet der Konzern für das zweite Quartal einen erheblich höheren Verlust.

«Die Lufthansa verliert eine Million Euro pro Stunde», sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr. Dazu kommt die Rückerstattung der Flugtickets, die wegen Corona nicht mehr genutzt werden. Die Bargeldreserven der Lufthansa in Höhe von rund 4 Milliarden Euro dürften also nicht mehr lange ausreichen.

10-Milliarden-Rettungspaket

Um die Zahlungsfähigkeit zu sichern, verhandelt die Lufthansa-Gruppe derzeit mit Regierungen über Staatshilfen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch mit der Schweizer Regierung führt die Gruppe Gespräche, da ihr auch die Swiss gehört.

Die Lufthansa zeigt sich zuversichtlich, dass die Gespräche schon nächste Woche erfolgreich beendet werden. Geplant ist ein Rettungspaket in Höhe von 10 Milliarden Euro plus Kredite, wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Österreich, Belgien und die Schweiz sollen zusammen etwa 1 bis 1,5 Milliarden Euro stemmen. Die Höhe der Geldtöpfe sei aber noch in Verhandlung, sagte eine Quelle.