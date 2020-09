Pilotprojekt mit Roche : Lufthansa führt Corona-Schnelltests ein

Die Lufthansa will Passagiere vor Abflug auf das Coronavirus testen. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll bereits im Oktober starten.

Die Lufthansa will ab Oktober Reisende vor Abflug auf das Coronavirus testen.

Die Lufthansa führt ab Oktober Schnelltests auf das Coronavirus ein. Der Pharmakonzern Roche bietet solche Schnelltests an. Die Lufthansa bereitet ein entsprechendes Pilotprojekt vor, dessen Ergebnisse auch bei der Swiss Anwendung finden, wie es in Berichten der «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsZeitung» heisst.