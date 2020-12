Wegen geschlossener Grenze : Lufthansa schickt 80 Tonnen Früchte und Gemüse nach Grossbritannien

Aufgrund der geschlossenen Grenzen wegen des mutieren Coronavirus’ schickt die Fluggesellschaft Lufthansa 80 Tonnen Früchte und Gemüse nach Grossbritannien. Es soll so ein Engpass in der Lebensmittelversorgung verhindert werden.

Als Hilfe bei der Versorgung britischer Supermärkte hat die Lufthansa 80 Tonnen Früchte und Gemüse ins Vereinigte Königreich geflogen. Der Frachtjet vom Typ Boeing 777 sollte am Nachmittag auf dem Flughafen Doncaster Sheffield in Mittelengland landen, wie das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.