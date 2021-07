Neue Airline : Lufthansa startet mit neuem Ferienflieger Eurowings Discover

Die Swiss-Mutter wittert das Geschäft mit Touristinnen und Touristen. Mit einer neuen Airline will der Konzern das Afrika-Geschäft beleben. Flugziele sind ebenso griechische und spanische Inseln, Ägypten oder die Türkei.

Mit 21 Flugzeugen will die neue Eurowings Discover Touristinnen und Touristen in die Ferien schicken.

Hinzu kommen Langstreckenflüge nach Afrika, in die Karibik und in die USA.

Mitten in der Corona-Krise hat der Lufthansa-Konzern eine neue Airline mit dem Namen «Eurowings Discover» gegründet. Was am kommenden Samstag (24.Juli) mit einem schon ausgebuchten Erstflug nach Kenia und Sansibar beginnt, soll bereits im Sommer 2022 ein mittelgrosser Ferienflieger mit 21 Flugzeugen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sein.