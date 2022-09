Streik : Lufthansa streicht fast alle Flüge für Freitag – 130’000 Reisende von Streik betroffen

Weil die Piloten der Fluggesellschaft angekündigt haben, am Freitag in den Streik zu treten, muss die Lufthansa fast alle Flüge am Freitag streichen.

1 / 4 Am Freitag werden die meisten Maschinen der Lufthansa am Boden bleiben müssen. REUTERS Grund dafür ist ein Streik der Piloten. Getty Images Es dürften rund 800 Flüge und 130’000 Passagiere betroffen sein. REUTERS

Darum gehts Die Piloten der Lufthansa haben angekündigt, am Freitag zu streiken.

Die Airline muss darum kurzfristig fast alle Flüge für den Tag streichen.

Es sind rund 800 Flüge und 130’000 Passagiere betroffen.

Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130’000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Auslandsflüge finden statt

Der ganztägige Streik führe zu starken Auswirkungen auf den Flugbetrieb in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien in mehreren Bundesländern. Auch am Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag könne es zu Flugausfällen kommen. Die Gesellschaften Eurowings und Eurowings Discover sind von dem Streikaufruf nicht betroffen und sollen planmässig fliegen. Auch Lufthansa-Flüge von nicht-deutschen Startpunkten finden statt, sofern Flugzeuge und Crews bereits im Ausland sind.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten der Kerngesellschaft wie auch der Frachttochter Lufthansa Cargo zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann forderte die VC zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Er sagte laut Mitteilung: «Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC. Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht – trotz der nachwirkenden Lasten der Corona-Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft.» Die Eskalation gehe zulasten Tausender Kunden und Kundinnen.

Swiss nicht betroffen

Wie ein Mediensprecher der Swiss gegenüber 20 Minuten sagt, erwarte man bei der Lufthansa-Tochter keine grossen Auswirkungen. «Der Streik betrifft nur die Lufthansa-Piloten, nicht jene der Swiss», so Michael Stief. Auf den Routen Zürich-Frankfurt und Zürich-München könne es aber zu Stornierungen kommen, da diese Strecken aufgrund von Personalmangel bei der Swiss derzeit vollumfänglich von der Lufthansa durchgeführt werden.

