Antisemitismus-Vorwürfe : Lufthansa verweigert orthodoxen Juden den Flug – jetzt folgt die Entschuldigung

Weil sich einige Fluggäste nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, liess die Lufthansa alle erkennbar orthodoxen Juden am Flughafen stehen. Die deutsche Airline räumt nun Fehler ein.

Die Lufthansa hat sich dafür entschuldigt, dass sie in der vergangenen Woche einer Gruppe orthodoxer Juden den Weiterflug von Frankfurt nach Budapest verweigert hat. «Lufthansa entschuldigt sich ausdrücklich bei den Gästen», hiess es in einem Tweet der Fluggesellschaft. «Die Ereignisse stehen nicht im Einklang mit unseren Werten.» Uwe Becker, Antisemitismusbeauftragter des Bundeslands Hessen, forderte die Lufthansa-Unternehmensspitze auf, Stellung zu beziehen.

Fluggäste sollen sich nicht an Weisungen gehalten haben

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Mittwoch (4. Mai) in Frankfurt/Main ereignet. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Fluggäste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, hat die Lufthansa am Freitag auf Anfrage erklärt.