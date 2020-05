Mallorca, Ibiza und Malaga

Lufthansa will ab Juni Flugplan ausbauen

160 der insgesamt 760 Maschinen der deutschen Fluggesellschaft sollen im kommenden Monat wieder abheben können, heisst es in einem Bericht der «Bild am Sonntag».

Die britische Regierung führt vom 8. Juni an eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisenden ein, die in das Land kommen.

Die wegen der Coronavirus-Pandemie angeschlagene Lufthansa will einem Zeitungsbericht zufolge ihr Streckennetz ab Juni wieder ausbauen. In der zweiten Monatshälfte sollen allein aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen werden, berichtet die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf Konzernkreise.

Die Fluggesellschaft hatte in der Nacht zum Donnerstag in einer Pflichtmitteilung Details der bis zu neun Milliarden Euro umfassenden staatlichen Finanzspritze genannt. Die Gespräche mit Vertretern des eigens für Hilfen in der Coronavirus-Krise eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) seien fortgeschritten und sollten zeitnah abgeschlossen werden, um die Solvenz der Lufthansa zu sichern. Den Milliardenkredit muss die Lufthansa nach Informationen der «Bild am Sonntag» erst Ende 2023 zurückzahlen.