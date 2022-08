Fussball im Kriegsgebiet : Luftschutzalarm – Liga-Spiel in Ukraine dauert 4,5 Stunden statt 90 Minuten

Am Dienstag wurde in der Ukraine der Spielbetrieb der obersten Liga wieder aufgenommen. Eine Begegnung musste nach einem Alarm unterbrochen werden.

Die Partie Ruch Lwiw gegen Metalist Charkiw (1:2) dauerte am Mittwoch nicht 90 Minuten, sondern 4:27 Stunden. Der tragische Grund: Die Begegnung musste dreimal wegen eines Luftschutzalarms unterbrochen werden. Die um 15 Uhr gestartete Partie endete so erst um 19.27 Uhr. Insgesamt harrten die beiden Teams 145 Minuten lang in Bunkern aus. Mehrere in sozialen Medien geteilte Bilder zeigen beide Vereine, die in Schutzkellern die Dauer der Luftangriffe abwarteten.