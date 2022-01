Wallis : Luftwaffe evakuiert J+S-Skitourenlager per Helikopter

Am Neujahrswochenende musste die Schweizer Luftwaffe in den Walliser Alpen 32 Teilnehmende eines Jugend- und Sport-Skitourenlagers per Helikopter evakuieren. Die Alpinisten konnten ihre Talfahrt wegen der enormen Lawinengefahr nicht wie geplant durchführen.