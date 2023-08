Ukraine: Flieger-Ass stirbt bei Absturz

«Schmerzhaft und ein grosser Verlust» – so bezeichnet das ukrainische Militär den Tod von Andrii Pilschtschykow und zwei weiterer Piloten. Sie kamen bei einem Absturz in der Nordukraine, an dem zwei Trainingsflugzeuge beteiligt waren, ums Leben. Pilschtschykow erlangte durch seine Teilnahme an den Luftkämpfen über Kiew in der Anfangsphase des Krieges Berühmtheit.