Lugano: Carlo Marquardt wird vermisst

Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Carlo Marquardt war in Cadro, in der Nähe von Lugano. Der 25-Jährige verschwand in der Nacht vom 30. Oktober. Die Kantonspolizei Tessin sucht nun öffentlich nach dem Verschwundenen. Carlo Marquardt ist rund 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat braune Augen, volle Lippen und trägt Bart, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Er hat rasierte dunkelschwarze Haare. Carlo Marquardt spricht Italienisch und Englisch. Die Kleidung, die er zum Zeitpunkt des Verschwindens trug, ist nicht bekannt.