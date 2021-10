Super League am Sonntag : Lugano dreht Partie gegen Servette – Luzern rettet Punkt im Kellerduell

Am Sonntagabend kam es zum Kellerduell zwischen Lausanne und Luzern sowie Duell zwischen Lugano und Servette im Tessin.

Lugano dreht Partie gegen Servette

In der zweiten Partie am Sonntagnachmittag war Servette zu Gast in Lugano. Die Partie startete eher unspektakulär, bis U21-Youngster Kastriot Imeri die Genfer in der 15. Minute nach einer schönen Kombination in Führung brachte. Das Tor weckte auch die Tessiner auf und sie versuchten mehr in der Offensive. In der 29. Minute wurde Yoan Severins Arm von einem Schuss von Mattia Bottani getroffen. Der Schiedsrichter entschied auf Penalty – Zan Celar nutzte den Penalty zum 1:1-Ausgleich für Lugano. Die zweite Halbzeit startete intensiv mit Chancen auf beiden Seiten. Mit dem besseren Ende für Lugano. In der 78. Minute wird eine Hereingabe von Lavanchy abgefälscht und landet bei Lugano-Captain Sabbatini, der den Ball in Ruhe zur 2:1-Führung reinschieben kann. In Genf geht damit eine unbefriedigende Woche zu Ende, nachdem man bereits mit 1:4 gegen Thun im Cup ausgeschieden war. Servette hat seit Mitte September kein Spiel mehr gewonnen in der Super League.