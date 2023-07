Super League: Lugano schlägt St. Gallen, Lausanne – GC 1:1

Marusca Rezzonico/Freshfocus

Die Szene des Spiels

Lugano-Joker Amoura zieht in der 70. Minute wie ein TGV an der Espen-Abwehr vorbei und bringt dann den Ball zur Mitte, wo Goalgetter Celar nur noch einschieben muss. Es ist die entscheidende Szene der Partie.

Die Schlüsselfigur

Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti schien mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft nicht zufrieden gewesen zu sein und wechselte nach dem Pausentee mit Bottani und Amoura zwei neue Spieler ein, die beide sofort frischen Wind in die Partie brachten. Amoura war es dann auch, der mit seinem starken Rush das 1:0 einleitete.

Die bessere Mannschaft

Beide Teams waren sich lange Zeit ebenbürtig und bekamen je einen Treffer nach VAR-Intervention zu Recht aberkannt. Lugano ist am Ende der etwas glücklichere Sieger in einem Spiel, bei dem auch ein Unentschieden nicht unverdient gewesen wäre.

Das Tribünengezwitscher

«Ist das ein Grümpelturnier in Appenzell oder doch Super League?», fragte ein Twitter-User während des Spiels angesichts der gewöhnungsbedürftigen Bilder des sich im Umbau befindenden Cornaredos. Trotz der Baustelle fanden 4900 Fans, darunter auch zahlreiche FCSG-Supporter, den Weg ins Lugano-Stadion. Das sind über 1500 mehr als Luganos letztjähriger Zuschauerschnitt.

Das Tor

70.’ I 1:0 I Celar erlöst Lugano, nachdem er eine scharfe Hereingabe von Amoura an Zigi vorbei ins Tor spitzelte.

Der Ausblick

Während St. Gallen nächste Woche Luzern empfängt, reist Lugano zum Auswärtsspiel nach Zürich zum FCZ.

Fazit Lausanne – GC

Ein Remis, mit dem beide Teams nicht wirklich zufrieden sein werden. Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Grasshoppers. Die Gäste konnten sich einige gute Möglichkeiten erarbeiten, doch ein Tor wollte nicht gelingen. So war es dann Lausannes Illie, der das Heimteam kurz vor dem Pausenpfiff in Front schoss. In der zweiten Hälfte war der Aufsteiger spielbestimmend und kreierte Chancen en masse, doch sündigte wiederholt im Abschluss. In der 76. Minute ging Morandi bei einer GC-Ecke vergessen und konnte zum Ausgleich für die Gäste einnicken. Kurz vor Schluss ging der Ball im GC-Strafraum an die Hand eines Zürcher Verteidigers. Doch weder Schiedsrichter Dudic noch der VAR sah einen Grund für einen Penaltypfiff. Lausanne hatte schon letzte Woche gegen YB VAR-Pech, als man in der Nachspielzeit gegen YB nach Intervention aus Volketswil einen späten Handspenalty gegen sich kassierte.