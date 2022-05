Saipi gesperrt: Lugano will mit Trick Ersatzgoalie-Duell im Cupfinal verhindern

Doch die Tessiner greifen vor dem Spiel am Sonntag in die Trickkiste.

Es ist trotzdem ein besonders saurer Apfel, in den Saipi nun wohl beissen muss. Während der Schaffhauser die erste Sperre am Mittwoch gegen Servette absitzen konnte, fällt die zweite auf den Cupfinal vom Sonntag gegen den FC St. Gallen. Wegen seiner Tätlichkeit muss der U-21-Nati-Goalie ausgerechnet im bisher grössten Spiel seiner Karriere zuschauen – oder doch nicht?

Am Mittwoch haben die Tessiner nämlich Rekurs eingelegt. Die Chance, dass dieser gutgeheissen wird, ist gering. Doch er hat eine aufschiebende Wirkung. Saipi darf also so lange spielen, bis die Rekurs-Kommission des Verbands ihren Entscheid gefällt hat. Es besteht also die realistische Chance, dass der 21-Jährige am Sonntag tatsächlich das Lugano-Tor hüten könnte. Noch ist aber nichts definitiv, wie es auf Anfrage bei den Bianconeri heisst.