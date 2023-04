Frankreich: Luis Sal Croissant-Test

Luis Sal hat in Paris die fünf besten Croissants gesucht. Er testet die Gebäcke inmitten der Proteste gegen eine geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron.

Über 600’000 Menschen haben innerhalb eines Tages den Gipfeli-Test (in Frankreich Croissant genannt) des 25-jährigen Luis Sal auf Youtube gesehen. Gedreht hat der Italiener das Video in Paris. Dort wird aktuell gegen eine Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestiert. In Frankreich soll das Rentenalter zukünftig 64 Jahre statt wie bisher 62 Jahre betragen.