Chur : Luis Jenny (20) verliess seinen Arbeitsplatz und wird seitdem vermisst

Luis Jenny wird seit dem Verlassen der Arbeitsstelle am Mittwochnachmittag, 27. Juli 2022, um 16.15 Uhr, bei der ARGO an der Emserstrasse 30 in Chur vermisst. Eine umfangreiche Suchaktion verlief laut der Kantonspolizei Graubünden bisher ergebnislos.



Luis Jenny ist 1,80 Meter gross, hat dunkelbraune kurze gelockte Haare. Er trug eine blaue Arbeitshose, eine dunkelblaue Fleece-Jacke, ein dunkles T-Shirt sowie Arbeitsschuhe und ein rotes Baseball-Cap. Jenny ist auf Medikamente angewiesen.