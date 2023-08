Luis Rubiales: die Skandal-Akte des spanischen Verbandspräsidenten

Für seine Kuss-Aktion im Anschluss an den WM-Final erntete der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales in seinem Heimatland viel Kritik. Es ist nicht das erste Mal in seiner bislang fünfjährigen Amtszeit, dass der ehemalige Profi-Fussballer für Wirbel sorgt. Ein Einblick in die lange Skandal-Akte Rubiales’.