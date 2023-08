Luis Rubiales: Heftige Kritik nach verweigertem Rücktritt

Spanische Politiker und Vertreter des Fussballs haben am Freitag mit heftiger Kritik auf die Weigerung von Verbandschef Luis Rubiales reagiert, im Kuss-Skandal zurückzutreten. «Herr Rubiales weiss immer noch nicht, wo er ist und was er getan hat. Er ist nicht auf der Höhe der Zeit. Er muss sofort zurücktreten und uns weitere Peinlichkeiten ersparen», schrieb die geschäftsführende Vize-Regierungschefin Yolanda Díaz auf X (ehemals Twitter).

Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fussball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Anschliessend hatte es scharfe Kritik und Empörung gegeben, der Weltverband Fifa hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Bei einer Krisensitzung des spanischen Fussballverbandes RFEF am Freitag in Madrid hatte er sich als Opfer einer «Hetzjagd» dargestellt und einen Rücktritt vehement abgelehnt.