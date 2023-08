Luis Rubiales: Verband droht Weltmeisterin Jennifer Hermoso mit Klage

Der Kuss-Eklat um den spanischen Fussballverbandspräsidenten Luis Rubiales nimmt kein Ende. Nachdem der 46-Jährige am Freitag erklärt hatte, trotz des riesigen medialen Drucks nicht von seinem Amt zurückzutreten zu wollen, geht Rubiales nun sogar in die Offensive.

Weltmeisterinnen streiken

Hermoso und ihre Nationalmannschaftkolleginnen hatten am Freitag angekündigt, solange zu streiken, wie Rubiales noch im Amt sei. «Es macht uns sehr traurig, dass ein derart inakzeptables Verhalten den grössten sportlichen Erfolg des spanischen Frauenfussballs überlagert», stand in der auf X veröffentlichten Erklärung der Spielerinnengewerkschaft Futpro, die von 81 Fussballspielerinnen unterzeichnet war. «Nach allem, was bei der Frauen-Weltmeisterschaft passiert ist, wollen wir klarstellen, dass alle unterzeichnenden Spielerinnen nicht in der Nationalelf antreten werden, wenn die aktuelle Führungsriege im Amt bleibt.»