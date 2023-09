Luis Rubiales: Weltmeisterin Jenni Hermoso verklagt Verbandschef

Es hat lange gedauert, aber nun will sich die Spielerin Jenni Hermoso gegen den spanischen Verbandschef Luis Rubiales wehren.

Rubiales küsste Hermoso nach dem WM-Triumph. ZDF

Darum gehts Spielerin Jenni Hermoso verklagt den spanischen Verbandschef Luis Rubiales.

Dieser hatte sie nach dem WM-Triumph ungewünscht auf den Mund geküsst.

Seither wird der Rücktritt des 46-Jährigen gefordert, er weigert sich aber zurückzutreten.

Die spanische Weltmeisterin Jenni Hermoso will den Kuss nach dem WM-Triumph in Australien nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb verklagt die Spielerin den spanischen Verbandsboss Luis Rubiales. Hermoso habe Strafanzeige gestellt, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Nach der Anzeige von Hermoso kann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie bei einem Untersuchungsgericht die Einleitung von Ermittlungen gegen Rubiales beantragt. Nach Schätzungen von Experten könnte der 46 Jahre alte frühere Profi zu einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren verurteilt werden, wenn er schuldig gesprochen werden sollte.

Behörde brauchte Anzeige

Die Staatsanwaltschaft am Staatsgerichtshof in Madrid war Ende August aktiv geworden und hatte Hermoso gefragt, ob sie Anzeige erstatten wolle. Man gehe «aufgrund der eindeutigen öffentlichen Erklärungen» davon aus, dass die Fussballerin Opfer eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs geworden sein könne, da es offenbar «keine Art von Einwilligung» gegeben habe, hiess es. Die Behörde konnte allerdings nicht von Amts wegen handeln und benötigte nach spanischem Recht eine Anzeige der Spielerin.

Der 46-Jährige befindet sich noch immer in der von der Fifa ihm auferlegten Sperre. Rubiales selbst will nicht von seinem Amt zurücktreten. Er werde nicht «wegen eines kleinen einvernehmlichen Kusses» zurücktreten, erklärte er kürzlich. Zudem prangerte er die heftigen Reaktionen als «falschen Feminismus» an. Nun drohen ihm zusätzlich strafrechtliche Konsequenzen.

Verband entschuldigt sich und wirft Trainer raus

Am Dienstag hatte der spanische Fussballverband um Verzeihung gebeten. «Wir müssen uns aufrichtig entschuldigen und eine feste und verbindliche Verpflichtung eingehen, dass solche Ereignisse sich nie wiederholen dürfen», heisst es in einem veröffentlichten Brief von RFEF-Interimspräsident Pedro Rocha. Darin spricht Rocha von einem «völlig inakzeptablen Verhalten des höchsten Vertreters».

Ausserdem wurde Trainer Jorge Vilda, ein Vertrauter von Rubiales, entlassen. Dies als «eine der ersten Umstrukturierungsmassnahmen» infolge des Skandals. Der Weltmeisterinnen-Trainer bezeichnete den Rauswurf als nicht gerecht.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

