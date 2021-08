Romelu Lukaku fordert andere Profis auf, sich gegen Corona impfen zu lassen

Pandemie hautnah miterlebt : Lukaku fordert andere Profis auf, sich gegen Corona impfen zu lassen

Romelu Lukaku wechselte für 115 Millionen Euro von Inter zu Chelsea. Beim neuen Club rührt er die Werbetrommel für die Corona-Impfung.

1 / 5 Der belgische Stürmer Romelu Lukaku hat seine Fussballkollegen dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. imago images/PA Images Der 28-Jährige wechselte diesen Sommer von Inter Mailand zu Chelsea. AFP In Mailand hatte Lukaku die Pandemie und ihre Folgen in der italienischen Metropole hautnah erfahren. REUTERS

Darum gehts Romelu Lukaku ist gegen Corona geimpft.

Der belgische Stürmer ruft seine Fussballkollegen auf, dasselbe zu tun.

Der 28-Jährige erlebte die Pandemie in Mailand hautnah mit.

Er fordert die Fussballprofis auf, Verantwortung zu übernehmen.

Das Coronavirus hat auch die Fussballwelt geprägt. Absagen, Verschiebungen, leere Ränge und jede Menge Chaos durch Infektionswellen innerhalb von Clubs und Ligen. In der neuen Saison vermitteln Bilder jubelnder Fans und astronomische Ablösesummen bei Top-Clubs den Eindruck, als wäre alles wieder beim Alten.

Der belgische Stürmer Romelu Lukaku widerspricht dieser Ansicht. Er ist einer jener, die durch eine schwindelerregende Ablöse aufgefallen sind. Der FC Chelsea liess sich seinen ehemaligen Jugendspieler in diesem Sommer 115 Millionen Euro kosten. Der belgische Torjäger wechselte vom italienischen Meister Inter Mailand zum amtierenden Champions-League-Sieger.

«Wir haben viel Verantwortung»

Noch bevor er mit den Blues die Torjagd eröffnet, spricht er nun über ein ernstes Thema. Er hat die Pandemie und ihre Folgen in der italienischen Metropole hautnah miterlebt. Das Leid, das sie speziell in Norditalien schon in der ersten Welle über die Menschen gebracht hat. Jetzt ruft er seine Kollegen zur Vernunft auf.

Lukaku verrät, er sei doppelt geimpft. Mit 28 Jahren und der Fitness eines Profi-Kickers zählt er nicht zur Risikogruppe. Aber: «Das Einzige, was wir machen können, ist, vorsichtig zu sein. Wir haben viel Verantwortung. Ich habe mich geimpft, weil meine Familie ein hohes Risiko hat.»

Wie hoch die Durchimpfungsrate im Spitzenfussball ist, lässt sich derzeit schwer einschätzen. Viele Kicker haben in den letzten eineinhalb Jahren durch ihre Reisetätigkeit und den unvermeidbaren Kontakt in der Kabine und auf dem Platz eine Covid-Erkrankung durchgemacht. Noch im Sommer waren geimpfte Kicker in der Unterzahl. Rund um die EM waren viele noch ohne Impfung.

Keine Beeinträchtigung im Trainings- und Spielplan

Durch die enge Taktung des Fussball-Kalenders wird so mancher Star wohl immer noch auf das Vakzin verzichtet haben. Viele wollen durch die Impfung und mögliche Reaktionen – bei den mRNA-Impfstoffen liegen die beiden Stiche mehrere Wochen auseinander – keine Beeinträchtigung im Trainings- und Spielplan erfahren.

Stürmer Lukaku geht nun also in die Offensive und erinnert seine Kollegen, ruft sie dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Wenn schon keine Impfung, dann zumindest Vorsicht walten lassen, so der Chelsea-Neuzugang. Die Ansteckungszahlen gehen in weiten Teilen Europas wieder nach oben. Die hochansteckende Delta-Variante droht, spätestens im Herbst neuerlich für Chaos zu sorgen.

