Gegen Abschuss : Lukas (17) lanciert Petition für Kaiman-Rettung

Lukas Spichiger will den Abschuss des Hallwilersee-Kaimans verhindern. Sollte ein Tier gefunden werden, soll es in einen Zoo.

Im Hallwilersee soll sich ein Kaiman (Bild) herumtreiben. Davon gehen die Behörden derzeit aus, nachdem ein Fischer offenbar glaubhaft geschildert hat, er habe am Sonntagabend bei Beinwil am See AG ein Reptil gesehen.

(Bild: Strandbad Beinwil am See)

Der Kaiman ist hier ein grosses Thema: das Strandbad in Beinwil am See.

Für Lukas Spichiger (17) aus Biberist ist es unvorstellbar, dass der Kaiman zum Abschuss freigegeben wird: Mittels Petition fordert er die Aargauer Behörden auf, in jedem Fall von einem Abschuss abzusehen, sollte er tatsächlich gefunden werden. Auch will er dafür sorgen, dass der Hallwilersee-Kaiman eine artgerechte Unterbringung erhält. «Solche Exoten gehören nicht in die Natur.» Er hoffe, dass der Kaiman, den ein Fischer gesehen haben will, sehr bald gefunden werde. «Ich habe gelesen, dass er den Winter nicht überleben würde. Das wäre tragisch.»