Basel – Lukas Engelberger bleibt drinnen – trotz Isolations-Verkürzung

Die Verkürzung der Isolations- und Quarantänedauer hätte einen prominenten Nutzniesser. Der oberste Schweizer Gesundheitsdirektor wurde am 8. Januar positiv auf Corona getestet. Noch geht Lukas Engelberger aber nicht an die frische Luft.

Am Montag wurde bekannt, dass Lukas Engelberger eine Covid-19-Infektion eingefangen hat. Der positive Test des Baslers und obersten Schweizer Gesundheitsdirektors datierte vom 8. Januar. Er infizierte sich wenige Tage nachdem er die Booster-Impfung erhalten hatte. Am Mittwoch hat der Bundesrat nun die Verkürzung der Isolations- und Quarantäne-Dauer auf fünf Tage beschlossen. Engelberger zählt zu den prominentesten Nutzniessern des Bundesratsentscheids und könnte am Donnerstag seine Isolation beenden.

Trotzdem ist der Basler Politiker noch nicht in Freiheit. Der 46-Jährige entwickelte leichte Symptome und ist erst seit Donnerstag wieder symptomfrei, wie beim Basler Gesundheitsdepartement auf Anfrage zu erfahren war. «Falls dies so bleibt, wird er die Isolation am kommenden Samstag beenden», sagt seine Sprecherin Anne Tschudin.

Sein Amtsgeschäfte konnte Engelberger diese Woche Omikron zum Trotz und Homeoffice sei Dank wahrnehmen, da er «glücklicherweise einen milden Verlauf hatte», so Tschudin. So hat die Regierung unter Engelbergers Mitwirkung am Mittwochabend anlässlich ihrer Lagebeurteilung entschieden, dass bis nach den Fasnachtsferien keine Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchenden mehr erlaubt sind. Der Entscheid, ob und in welcher Form die Fasnacht stattfinden oder verschoben wird, wurde indes vertagt.