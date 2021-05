«Beispielloser Eingriff» : Lukaschenko lässt Flugzeug «kapern», um Journalisten zu verhaften

Ein Flugzeug von Athen nach Litauen musste in Belarus notlanden. Dabei wurde ein belarussischer Oppositioneller verhaftet.

Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus haben nach Berichten von Staatsmedien in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gebracht. An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde.