Zehntausende forderten den sechsten Sonntag in Serie den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko.

Mit Gewalt zwängten am 20. September Polizisten viele Demonstranten in Gefangenentransporter.

Natalie H. bei einer Demonstration in Minsk.

In Belarus (Weissrussland) ist vergangenen Samstag eine schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin aus St. Gallen verhaftet worden. Die Schweizer Botschaft in Minsk steht in Kontakt mit den lokalen Behörden und der Familie vor Ort.