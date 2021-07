Destabilisierungsversuch?  - Lukaschenko rächt sich an der EU – und lässt Flüchtlinge durch

Razzien gegen unabhängige Medien

Die belarussische Führung geht gegen regierungskritische Medien vor. Unter anderem wurden am Wochenende mehrere Regionalmedien und die Wohnungen unabhängiger Journalisten durchsucht, wie diese in Online-Netzwerken berichteten. Vor allem in der im Westen des Landes gelegenen Stadt Brest an der Grenze zu Polen gingen die Behörden demzufolge massiv gegen Medien vor. Der Chef der zuständigen Geheimdiensteinheit, Konstantin Byschek, sprach von einer «grossangelegten Aktion», mit der Belarus «von Radikalen befreit» werden solle. Nach Angaben des belarussischen Journalistenverbandes wurden seit letzter Woche mindestens 32 Medienvertreter festgenommen.