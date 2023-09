2018 flüchtete Garawski in die Schweiz, da er sich in Belarus nicht mehr sicher fühlte. Wie er einreiste, will das Gericht wissen. «Mir wurde gesagt, dass ich nach Europa gebracht werde», sagt Garawski. In welches Land habe er aber nicht gewusst. Mit einem Diplomatenauto sei er dann bei Basel über die Grenze in die Schweiz gebracht worden. Ob es ihn denn nicht interessiert habe, in welches Land er gebracht wurde. «Ich habe geschlafen.»