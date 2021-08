Belarus -EU : Lukaschenko schleust laut EU extra Irak-Flüchtlinge zum Baltikum

2020 waren es noch 81 Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus, im ersten Halbjahr 2021 bereits über 4000. Der Irak holte nun mit Flügen 370 Menschen wieder zurück in sein Land.

Seit Anfang des Jahres sind in Litauen Tausende Migranten über die Grenze von Belarus in Litauen angekommen. Die meisten stammen aus dem Irak.

In den vergangenen Monaten waren vermehrt Migranten aus dem Irak nach Belarus geflogen, um von dort in die Europäische Union zu gelangen. Die EU wirft den Behörden in Minsk vor, die Flüchtlinge an die Grenze zu Litauen und Lettland zu bringen und zur illegalen Einreise in die EU zu ermutigen. Nach Ansicht der EU instrumentalisiert der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Migranten, um auf diese Weise Vergeltung für westliche Sanktionen gegen sein Land zu üben.