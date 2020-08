Massenproteste in Minsk Lukaschenko steigt mit Kalaschnikow bewaffnet in Helikopter

Der weissrussische Staatschef Alexander Lukaschenko sei mit einer Kalschnikow bewaffnet in einen Helikopter gestiegen. Das berichtet das Staatsfernsehen.

Nach den Massenprotesten in Minsk gegen Staatschef Alexander Lukaschenko ist ein Hubschrauber an seinem Präsidentenpalast gelandet. Das war auf mehreren Videos im Nachrichtenkanal Telegram am Sonntagabend zu sehen. Das Staatsfernsehen zeigte dort, wie Lukaschenko mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole in der Hand in schwarzer Montur den Hubschrauber verliess und zum Palast ging.