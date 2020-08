Weissrussland : Lukaschenko versetzt Armee in Kampfbereitschaft

Der weissrussische Autokrat Alexander Lukaschenko hat die Hälfte seiner Armee in Kampfbereitschaft versetzt. Er reagiert damit auf angebliche Drohungen des Westens.

Der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat einem Medienbericht zufolge die halbe Armee seines Landes in Kampfbereitschaft versetzt. Der entsprechende Befehl sei eine Reaktion auf Drohungen des Westens, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Freitag. Die Nato habe Übungen an den Grenzen zu Belarus auf den Weg gebracht, wurde Lukaschenko zitiert. «Was soll ich tun?»