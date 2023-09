Junger YB-Star: Lukasz Lakomy im Interview

Auf Polnisch heisst «lakomy» so viel wie «hungrig». Dass Berns neuer Shootingstar Lukasz Lakomy hungrig auf Erfolg ist, hat der offensive Mittelfeldspieler bereits unter Beweis gestellt. Dass er auch neue Sprachen einsaugt, als wären sie Delikatessen, zeigte er im Gespräch mit 20 Minuten: «Ich sprechen in Deutsch, aber es ist schwer», demonstrierte der talentierte Pole ganz zu Beginn des Interviews. Kurz darauf legte er in stilsicherem Französisch ein stilsicheres «Bonjour, ça va? Je m’appelle Lukasz» nach. Schliesslich ging es an die Fragen – auf Englisch.