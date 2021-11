Luke Mockridge befindet sich in psychiatrischen Klinik nach vorläufigem Karriere-Aus

So wurde im Frühjahr publik, dass Lukes Ex-Freundin Ines Anioli ihn wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte. In einem Statement vom August beteuerte der Comedian seine Unschuld und gab an, dass laut Staatsanwaltschaft kein Tatverdacht vorliege. Dennoch sagte er alle Auftritte fürs laufende Jahr ab.