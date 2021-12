Comedian Luke Mockridge gibt nach Psychiatrie-Aufenthalt sein Comeback

So wurde im Frühjahr publik, dass Lukes Ex-Freundin Ines Anioli (35) ihn wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte. In einem Statement vom August beteuerte der Comedian seine Unschuld und gab an, dass laut Staatsanwaltschaft kein Tatverdacht vorliege. Dennoch sagte er alle Auftritte fürs laufende Jahr ab.

Erst kürzlich liess sich der Comedian in einer psychiatrischen Klinik behandeln. «Luke versteht die Welt nicht mehr, ist psychisch komplett am Boden. Dieser unglaubliche Hass, vor allem aus dem Internet, zerstört ihn», erklärte ein Freund damals seinen Aufenthalt in der Klinik.

Moderator und Comedian Luke Mockridge (32) hatte im September sein vorläufiges Karriere-Aus bekannt gegeben. Nun hat er überraschend sein Comeback verkündet. Mit seiner Show «Luke Mockridge - Welcome back to Luckyland» will der 32-Jährige schon im Frühjahr 2022 wieder auf der Bühne stehen.

Nachdem mehrere Frauen ihm öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, sagte Comedian Luke Mockridge im September sein geplantes TV-Comeback für 2022 ab. Daraufhin liess sich der 32-Jährige für mehr als einen Monat in einer psychiatrischen Klinik in Nordrhein-Westfalen intensiv-psychologisch behandeln. Nun hat er überraschend sein Comeback verkündet.

Mit seiner Show «Luke Mockridge – Welcome back to Luckyland» will der 32-Jährige schon im Frühjahr 2022 wieder für Lacher sorgen. Noch im September betonte er allerdings in einem Statement-Video, das er als Reaktion auf die Vergewaltigungsvorwürfe auf Instagram veröffentlicht hatte, dass er sich wegen der öffentlichen Anschuldigungen und «der Welle des Hasses» im Netz gegen ihn freiwillig aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte.