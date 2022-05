Luna Schweiger bestätigt Liebesbeziehung zu Kevin Prinz von Anhalt

«Ich bin in einer Beziehung mit Kevin Prinz von Anhalt», bestätigt die Schauspielerin gegenüber der «Bild»-Zeitung ihre Beziehung zum Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt. «Wir sind jetzt seit einem halben Jahr zusammen», verrät Luna weiter. Sie würden sehr viel Zeit miteinander verbringen und seien bereits in Los Angeles und Kapstadt in den Ferien gewesen. Das Gerücht, dass die Turteltauben zusammengezogen sind, verneinte die Tochter von Schauspieler Til Schweiger jedoch. Luna wohnt weiterhin bei ihrem Papa in Hamburg. Ihr neues Herzblatt ist für sein Unternehmen ebenfalls in die Grossstadt gezogen.