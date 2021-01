Prof. Carolyn King und ihr Forschungsteam des Departementes Biomedizin am Basler Unispital konnte erstmals nachweisen, dass sich Lungengewebe an Virusinfektionen erinnert. Wie das Basler Universitätsspital am Dienstag mitteilte, konnten im Rahmen einer Versuchsreihe sogenannte T-Gedächtniszellen, auch bekannt als T-Helferzellen, im Lungengewebe von Mäusen nachgewiesen werden. Bisher war dieser Zelltyp hauptsächlich in den Lymphknoten und der Milz bekannt.