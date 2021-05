Tourismusattraktion in England - Lust auf einen neuen Job? Dieses Traumschloss sucht einen Abwart

St. Michael’s Mount liegt Nahe des Städtchens Marazion in der Region Cornwall im äussersten Südwesten Englands.

Die Betreiber des Schloss St. Michael’s Mount in England haben eine besondere Stelle ausgeschrieben: Der oder die «Castle Officer» muss sich um Kost oder Logie keine Sorgen machen.

Als Schlosswart sollte man aber eine ganze Reihe an Talenten mitbringen.

Die Stelle des «Castle Officer» ist auf der Webseite der Betreiberfamilie ausgeschrieben. Bewerben darf sich grundsätzlich jeder und jede. Man sollte jedoch «diskret», freundlich und vielseitig talentiert sein – der Aufgabenstrauss ist nämlich sehr breit. So muss die oder der zukünftige Angestellte auch um das Wohl der Besitzerfamilie bemüht sein. Handwerkliches Geschick ist ebenfalls gefragt und man sollte sich nicht zu schade sein, den Putzlappen rauszuholen. Die Ausstellungsräume im Schloss müssen regelmässig gereinigt oder die Möbelstücke verschoben werden. Und natürlich sollte man die Gäste auf der Insel freundlich begrüssen. Nicht angegeben ist, wie viel man verdienen kann.

Pizza bestellen wird schwierig

Das Schloss St. Michael’s Mount ist hunderte Jahre alt. Im 12. Jahrhundert wurde es dem französischen Mont-Saint-Michel nachempfunden. Beide Schlösser liegen in einem Wattenmeer und sind nur bei Ebbe zu Fuss zu erreichen. Im 19. Jahrhundert nächtigte gar die britische Königin Victoria dort. Zur Anlage gehört auch ein weitläufiger Garten und ein kleines Dorf, in dem noch immer 30 Personen leben. Zuschauern der BBC-Serie Poldark dürfte die Region bekannt sein, auch im nahegelegenen Dorf Porthgwarra wurde gefilmt.

Zur Anstellung gehört auch eine Wohnung auf der Insel. Ganz ohne Abstriche ist die Stelle als Schlosswarts aber nicht. «Man kann sich keine Pizza an die Türe liefern lassen», erklärt der Verwalter der Anlage. Sollte es mit der Bewerbung nicht klappen, stehen aber noch ein paar weitere Möglichkeiten offen. In einem Instagram-Post teilt die Leitung mit, dass sie auch nach neuen Mitarbeitern in ihren Restaurationsbetrieben sucht.