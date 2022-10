Spektakuläres Video : «Lustig, nur für die Polizei wohl nicht so sehr?» So reagiert ihr auf das Moto-Sofa

Plötzlich fuhr am Sonntag ein motorisiertes Sofa beim McDrive in Zuchwil SO vor.

Beim McDrive in Zuchwil SO sorgte am Sonntag ein verrücktes Gefährt für Aufsehen: Drei junge Männer brausten auf einer motorisierten Couch heran. Gebaut wurde das Fahrzeug mit Vierkant-Stahlrahmen, 125er-Motor und abgefrästem Mercedes-Differenzial von Gordon Morgenthaler. Auf Tiktok haben die Sofa-Videos von flashgordon_21, so Morgenthalers Username, bis zu 270’000 Views. Auch auf den 20-Minuten-Kanälen begeisterte das spektakuläre Video: Auf Tiktok wurde der Beitrag über 6000 Mal gelikt, auf Instagram 2500 Mal.