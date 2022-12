Prinzessin Alexandra von Luxemburg gibt ihr Hochzeitsdatum bekannt

Demnach findet die standesamtliche Hochzeit am 22. April 2023 im Rathaus der Stadt Luxemburg statt. Die kirchliche Trauung wird am 29. April 2023 in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas gefeiert.

«Die standesamtliche Trauung Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Alexandra mit Herrn Nicolas Bagory wird am 22. April 2023 im Rathaus der Stadt Luxemburg stattfinden. Die kirchliche Trauung wird am 29. April 2023 in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas gefeiert», heisst es in einer Aussendung vom 29. Dezember.