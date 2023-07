Gut gelaunter Meister: Luxus-Kader – für YB wäre nicht einmal der Rieder-Abgang ein Problem

Kurz vor dem Auftakt stellt sich in Bern eigentlich nur die Frage nach der Personalie Fabian Rieder.

Am Sonntag startet Double-Gewinner YB mit einem Heimspiel gegen Lausanne in die neue Saison.

«Teamgeist überragend», «Vorbereitung erfolgreich», «Neuzugänge brillieren»: Ob Sportchef Steve von Bergen, Trainer Raphael Wicky oder ein paar ausgewählte Spieler, sie alle predigen bei Double-Gewinner YB drei Tage vor dem Saisonauftakt gegen Lausanne (Sonntag, 16 Uhr) wie mit einer Art Mantra ihre Zuversicht für die Mission Titelverteidigung. Weshalb sollte man in Bern auch nicht zuversichtlich sein? Mit seinen 32 Spielern hat man den mit Abstand wertvollsten Kader der Liga – und diesen mit teils unspektakulären, aber strategisch sinnvollen Transfers weiter verstärkt.

«Wir wollen Konkurrenzkampf», stellt von Bergen klar. Schliesslich spiele man mindestens bis Dezember europäisch. Zu Erinnerung: YB steht dank der FCB-Punkte aus der letzten Europa-Saison in den Playoffs zur Champions League. Scheitert man dort, ist man sicher in der Gruppenphase der Europa League. «Diejenigen Spieler, die auch noch Nationalspieler sind, werden bis im Winter keinen einzigen freien Tag haben», so der ehemalige Nati-Verteidiger und heutige YB-Sportchef.