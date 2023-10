Auch DJ Antoine (48) zeigt sich in den sozialen Medien gerne mal in oder vor einem Privatjet. Dazu muss man nicht weit scrollen, da der 48-Jährige anscheinend Gefallen am Reisen im Luxus gewonnen hat. Egal ob Ferien oder DJ-Auftritte, Antoines erste Wahl fällt meistens auf den Privatjet.