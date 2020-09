Luxus-SUV auf der Überholspur

In seinem ersten Absatzjahr war der Cullinan das bestverkaufte Auto der britischen Edelmarke.

Das am schnellsten verkaufte Modell in der Firmengeschichte der Briten.

Nur gerade Ferrari schafft e es mit 10 ’ 000 Neuzulassungen auch ohne SU V in die vordere Hälfte der Luxus-Liga. Bei Lamborghini auf Rang vier entfielen zuletzt rund 5000 der insgesamt 8200 verkauften Neuwagen auf d e n SUV Urus . Selbst Rolls-Royce mit seinen exklusiven Stückzahlen profitierte zuletzt von der Nachfrage in der populären Klasse: Der Cullinan war das absatzstärkste Modell unter den knapp 5200 ausgelieferten Fahrzeugen der Briten.

Komplettiert wird die automobile Luxusliga nach Inovev-Definition von Aston Martin (5800 Einheiten), McLaren (5600 Einheiten) und Lotus (1844 Einheiten). Zumindest Aston Martin ist mit dem DBX künftig auch in der SUV-Klasse vertreten. Nicht berücksichtigt wurde übrigens Porsche: Mit rund 280 ’ 000 Neuzulassungen weltweit zählen die Stuttgarter laut I n ovev n icht mehr zum exklusivsten Hersteller-Zirkel. Wobei das die Porsche-Chefs in Anbetracht der Absatzzahlen kaum stören wird: In der Schweiz hat Porsche von Januar bis Ende Juli als einzige Marke bei den Verkäufen zugelegt – um fast 20 Prozent und vor allem dank den SUV Macan und Cayenne.