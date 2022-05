Zum Abschied: Luxus-Uhren für halbe Million Franken – Haaland beschenkt BVB-Kollegen

Am letzten Samstag betrat Erling Haaland das letzte Mal im schwarz-gelben Trikot den Signal Iduna Park und verabschiedete sich dabei bereits vor der Partie gegen Hertha BSC (2:1) vor den Dortmunder Fans. Bereits vor dem letzten Spiel sagte der norwegische Stürmerstar am vergangenen Freitag seinen Teamkollegen Tschüss und tat dies auf äusserst grosszügige Art und Weise.

Auch fürs Betreuer-Team gibts Uhren-Geschenke

Wahnsinns-Summen, die sich der künftige City-Stürmer aber spätestens seit der Unterschrift in Manchester locker leisten kann. Haaland soll beim Guardiola-Club offenbar über 450’000 Franken pro Woche verdienen und hätte die Ausgaben für seine Dortmunder Abschiedsgeschenke so also innert kürzester Zeit wieder eingespielt.