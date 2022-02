Bentley Flying Spur Hybrid – Luxus und Sparen kann durchaus zusammenpassen

Dennoch hat sich die oberste automobile Preisklasse lange geziert – doch nun kommt die Elektromobilität auch in diesem Segment ins Rollen. Mercedes war mit dem EQS Wegbereiter, Rolls-Royce, Cadillac, BMW und Range Rover ziehen bald nach. Und auch Bentley wird elektrisch, allerdings lassen sich die Briten noch etwas mehr Zeit: 2025 soll der erste Stromer kommen, ab 2030 will man im Werk in Crewe nur noch E-Autos bauen. Als Zwischenschritt wird nun der Flying Spur Hybrid lanciert – nach dem Bentayga das zweite Plug-in-Hybridmodell (PHEV) der Edelmarke.

40 Kilometer rein elektrisch

Punkto Komfort und Fahrspass steht der Flying Spur Hybrid den anderen Varianten in nichts nach. Er fährt sich so komfortabel, kultiviert und ausgewogen, wie man es in diesem Preissegment erwarten darf. Zudem rollt er im Elektromodus fast lautlos über die Strassen, was den Fahrgenuss noch steigert. Bis 40 Kilometer sind mit der 14,1-kWh-Batterie möglich – ein Wert, den wir im hügeligen Gebiet um Malibu sogar übertrafen.