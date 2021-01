«Luxusvilla der Extraklasse, Traum vom eigenen Schloss, architektonisches Meisterwerk mit Extravaganz»: In diesem Stil umschreibt die Bader Immobilien Luzern AG ihre Objekte auf ihrer Website. Sie verkauft Immobilien im gehobenen bis Luxus-Segment – und das neuerdings auch per Video-Call: «Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir jederzeit auch via Telefon, WhatsApp, FaceTime und E-Mail für Sie erreichbar sind. Das Objekt kann alternativ über den 3D-Rundgang oder Videochat besichtigt werden», schreibt das Unternehmen an ihre Kunden.