Malaysia : Luxus-Yacht «Le Phocéa» gerät vor Touristen-Insel in Brand

Auf der Luxus-Yacht «Le Phocéa» ist ein Brand ausgebrochen. Das Schiff lag vor der malaysischen Touristen-Insel Langkawi.

Die Luxux-Yacht «Le Phocéa» steht in Flammen.

Vor der malaysischen Touristen-Insel Langkawi ist die Luxux-Yacht «Le Phocéa» in Brand geraten, zu deren Vorbesitzern der französische Geschäftsmann Bernard Tapie gehört. Der 75 Meter lange Viermaster stand am Donnerstag vier Kilometer vor Langkawi in Flammen, wie die Küstenwache mitteilte. Sieben Besatzungsmitglieder konnten unverletzt gerettet werden.