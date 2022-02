Mode 2022: Luxusbrands setzen auf Frauen über 50

Frauen über 50 werden in der Unterhaltungs- und Modeindustrie immer sichtbarer. In diesem Winter sahen wir, wie Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen in der Fortsetzung von «Sex And The City» zu ihrem Alter stehen. Auch in der Modebranche bekommen ältere Frauen vermehrt einen prominenten Platz: In der Frühjahrs- und Sommersaison 2022 sind sie in zahlreichen Kampagnen als Werbegesichter zu sehen.