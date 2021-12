Winterpause in den Fusballligen : Luxusferien in Dubai– so verbringen die Nati-Stars ihre Feiertage

1 / 12 Die Nati-Shootingstars Ruben Vargas (l.) und Noah Okafor lassen es sich gutgehen. Instagram Gemeinsam mit Augsburg-Kollege Reece Oxford verbringen sie die Feiertage in Dubai. Instagram Wolfsburg-Star Kevin Mbabu ist mit seiner Freundin ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Instagram

Darum gehts Viele Sportlerinnen und Sportler nutzen die Weihnachtstage für Ferien ausserhalb der Schweiz.

Wir zeigen euch, wohin es die Nati-Stars verschlagen hat.

Dubai ist auch in diesem Winter sehr beliebt.

In vielen Fussballigen ruht über Weihnachten der Ball. Nach dem erfolgreichen Jahr verbringen die meisten Nati-Stars ein paar erholsame Weihnachtstage an der Wärme – und teilen fleissig Fotos aus den Ferien. Ein Ziel ist wie bereits in den vergangenen Jahren besonders beliebt bei den Fussballerinnen und Fussballern: Dubai. Rund sechs Stunden Flugdistanz, Sonnenschein, Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad kombiniert mit ganz viel Luxus. Die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint alles zu bieten, was das Fussballer-Herz begehrt.

Nati-Verteidiger Kevin Mbabu und seine Freundin scheinen es besonders zu geniessen. Der Wolfsburg-Star residiert im Four Seasons – eines der teuersten und luxuriösesten Strandhotels im ganzen Emirat. Sein Konkurrent auf der Rechtsverteidigerposition in der Schweizer Nati, Silvan Widmer, ist ebenfalls in Dubai mit seiner Frau Céline und den beiden Kindern. Genauso wie die beiden Nati-Shootingstars Noah Okafor und Ruben Vargas. Wenn es nach den Fans von Vargas Club Augsburg geht, soll er Okafor gleich als Weihnachtsgeschenk mit in die Bundesliga nehmen. «Bro, mach mal Wechsel zu Augsburg klar» ist nur einer von vielen Instagram-Kommentaren zu den gemeinsamen Fotos.

Lehmann fährt Quad – Elvedi paddelt im indischen Ozean

Noch mehr Reaktionen erhält Nati-Spielerin Alisha Lehmann für ihre Fotos aus dem Dubai-Urlaub. Lehmann, die mit ihrer ehemaligen Teamkollegin Poppy Patterson unterwegs ist, postet Bilder vom Strand, vom Pool, vom Quad-Fahren und vielem mehr für 5,5 Millionen Followerinnen und Follower.

Ein weiteres beliebtes Urlaubsziel der Fussballstars sind die Malediven. Renato Steffen und seine Familie sind etwa auf einer der traumhaftesten Inseln im Indischen Ozean – und Papa Renato bringt seinem Sohn am Strand schon diverse Tricks bei, wie ein Video seiner Frau zeigt. Auch Innenverteidiger Nico Elvedi geniesst mit seiner Freundin die rund 30 Grad hohen Temperaturen in den Malediven – und lässt sich beim Paddeln mit dem Kajak im Meer ablichten. Gladbach-Kollege Yann Sommer und BVB-Goalie Gregor Kobel sendeten auf Instagram ebenfalls Weihnachtswünsche vom Strand in die Schweiz. Wo genau sie sich befinden, ist aber nicht erkennbar.

Freuler und Akanji bleiben in der Kälte

Dass es von der Schweiz aus nicht nur in Richtung Osten gehen muss, zeigt Nati-Stürmer Breel Embolo, der seine Ferien in Miami verbringt. Er besuchte dort unter anderem ein Basketballspiel der Miami Heat. Ob Zufall oder nicht: Auch ein Champions-League-Sieger befand sich am selben Ort. Bayern-Star Serge Gnabry postete ebenfalls Bilder vom gleichen Winkel aus dem Stadion im US-Bundesstaat Florida.

Es gibt aber auch Nati-Stars, die nicht den Weg in die ferne Wärme auf sich genommen haben. Für einige Söldner ging es zurück in die Schweiz. Remo Freuler verbrachte die ersten Weihnachten mit dem im Herbst geborenen Sohn Romeo in der Schweiz. Seine Frau teilte ein Foto, wie der Nati-Mittelfeldstratege seinen Raclette-Abend vorbereitete. Der kürzlich operierte Dortmund-Star Manuel Akanji blieb ebenfalls in der Kälte mit seiner Familie. Er postete ein Bild mit seiner Frau und seinem Sohn vor einem Weihnachtsbaum.

Gar keine Ferien gibt es derweil für den Nati-Captain Granit Xhaka und Verteidiger Fabian Schär. Die englische Premier League macht nämlich keine Winterpause – im Gegenteil. Über Weihnachten und Neujahr ist das Programm für die englischen Clubs traditionell prall gefüllt und es wird im Drei- oder gar Zwei-Tages-Rhythmus gespielt.

Alle Ferienbilder der Nati-Stars gibt es in der Bildstrecke oben zu sehen.