The Palm Atlantis in Dubai errichtet die grösste Champagnerpyramide der Welt

Neujahrsvorsätze können ganz schön hoch gesetzt sein: Das Atlantis The Palm Hotel in Dubai etwa hatte sich zum Vorsatz gemacht, ins «Guinness-Buch der Rekorde» aufgenommen zu werden: mit der weltweit grössten Champagnerpyramide. Hat geklappt.

Eine Feier wert

Die acht Meter hohe Pyramide wurde mit 54.740 Gläsern errichtet und anschliessend mit Champagner des Marktführers Moët & Chandon gefüllt. Champagnerpyramiden findet man in der Regel bei Events zu besonderen Anlässen, wie Hochzeiten. Für das Atlantis The Palm Hotel in Dubai war das herausfordernde letzte Jahr und das Hoffen auf Besserung Anlass genug: «Nach so einem herausfordernden 2021 ist es uns eine grosse Freude, auf diesem Wege auf den Beginn von 2022 anzustossen», so Hotelmanager Timothy Kelly bei der Enthüllungsfeier.