Auch in den Aufenthaltsräumen soll die Lösung zum Einsatz kommen.

Das Hotel versieht die Oberflächen in den Zimmern mit einer Chemie. Damit soll das Mittel zur Zerstörung des Virus während 30 Tagen wirksam sein.

Das Hotel W in Verbier setzt auf eine neue Lösung zum Schutz vor Corona.

Hohn und Spott kriegte der Skiort Verbier ab, nachdem die Quarantäne-Briten spurlos verschwunden waren . Nun will das Luxushotel W das Image im Ort aufpolieren. Der zu Marriott gehörende Betrieb will das Vertrauen der Gäste mit einem neuen Viren-Oberflächenschutz gewinnen.

Burberry, Mammut, Outdoor Research – rund 300 Marken nutzen bereits für ihre Produkte die Textilbehandlungs-Chemie HeiQ Viroblock der Schlieremer Textiltechnologiefirma HeiQ Materials. Mit W Verbier soll nun erstmals auch ein Hotel mit dieser Chemie vor Mikroben und Keimen geschützt werden, wie das ETH-Spin-off in einer Mitteilung schreibt.

Bis zu 30 Tage Corona-Schutz

Das Walliser Luxushotel versieht die Oberflächen in den über 120 Zimmern ab Januar mit dem Schutzmaterial. Das Personal erhält dazu tragbare Sprays und die entsprechende Schutzkleidung, die mit der antimikrobiellen Technologie versehen ist.

Die antivirale Textil- und Oberflächentechnologie HeiQ Viroblock nutzt unter anderem Silber, um die Viren anzuziehen und das Wachstum der Bakterien zu hemmen und zerstört dann 99,99 Prozent von ihnen, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. Das australische Doherty Institute bestätigte die Wirksamkeit zum Schutz vor Coronaviren . Die Lösung war ursprünglich als verstärkter Schutz für Gesichtsmasken gedacht, soll nun aber laut Mitgründer und CEO Carlo Centonze für alle möglichen Arten von Oberflächen konzipiert werden. HeiQ Materials gewann damit den diesjährigen Swiss Technology Award in der Kategorie Innovation Leaders .

So funktioniert HeiQ Viroblock

Die Schutzlösung werde den Gästen mehr Sicherheit und Entspannung bieten, lässt sich Hoteldirektor Pierre-Henri Bovsovers in der Mitteilung zitieren. Im Hotelzimmer können die Viren allerdings in der Luft weiterhin ihr Unwesen treiben, wie eine Sprecherin auf Anfrage einräumt. Deshalb biete HeiQ auch die Behandlung für Luftfilter an. Allerdings sei es nicht möglich, eine Corona-freie Umgebung zu versprechen.